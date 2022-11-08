Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Подрядчика на реставрацию фасадов Петропавловской крепости определили в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Восстановление фасадов осуществит «Проектно-строительное бюро «Жилстрой». На работы выделят 1,361 млрд рублей. Финансирование осуществят в три этапа. До 31 декабря 2022 года на эти цели успеют направить около 3 млн рублей, в 2023 году — 483 млн рублей, а в 2024 году — 874 млн рублей.

Заказчиком выступил СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга». Реставрацию фасадов крепости должны закончить до 10 декабря 2024 года.