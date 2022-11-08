Москва, , 09:03 — REGNUM Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») направил в Генпрокуратуру материалы по так называемому «Съезду народных депутатов России».

Василий Пискарёв Государственная дума

«Указанные материалы направлены мною в Генеральную прокуратуру РФ для правовой оценки и принятия решений в соответствии с законодательством Российской Федерации. У участников этого сборища самозванцев не должно быть сомнений в неотвратимости наказания за совершенные преступления против нашей страны и граждан», — отметил Пискарёв в телеграм-канале.

Так называемый «Съезд народных депутатов России» проходил с 4 по 7 ноября при поддержке стран НАТО в Яблонне (Польша).

В Госдуме установлено, что в ходе мероприятия выступающие, в том числе имеющие статус иноагента, призывали к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также осуществлению диверсий на территории России.