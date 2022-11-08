Форт-Уэрт, США, 8 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элисе Мертенс стали победительницами Итогового чемпионата WTA — 2022 в парном разряде. Турнир прошёл в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

В финальном матче Кудерметова и Мертенс одержали победу над чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой со счётом 6:2, 4:6, 1:0 (11:9).

Встреча длилась 1 час 42 минуты. Кудерметова и Мертенс два раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и два из пяти брейков.