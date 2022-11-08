Москва, 8 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы в лице судьи Ларина отказался удовлетворять исковое заявление Минобороны России к 31-му государственному проектному институту специального строительства. Истец пытался взыскать с ответчика неустойку по госконтракту и проценты за пользование коммерческим кредитом. Вердикт судьи ещё может быть оспорен в вышестоящей инстанции, на что истцу отведён один месяц, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Отказать Минобороны России в удовлетворении исковых требований к АО «31 ГПИСС» о взыскании суммы неустойки по государственному контракту от 25.12.2015 года № 1 517 187 391 312 090 942 000 000 в размере 4 749 021,8 рубля, процентов за пользование коммерческим кредитом в размере13 785 181,97 рубля», — отмечается в результативной части решения суда.

Напомним, спор слушался с июля 2022 года. Общая сумма претензий превышала 18,5 млн рублей.

Это далеко не первое судебное разбирательство между сторонами, которое министерство проигрывает. Ранее судья отказался взыскивать более 120 млн рублей. Это дело закрыли от общественности, указав на то, что в материалах фигурирует служебная тайна в области обороны.