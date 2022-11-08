Иваново, 8 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу о гибели студентки в результате обрушения кирпичной кладки стены здания Ивановского государственного политехнического университета вынес суд в Иванове 7 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Виновным по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, признан бывший директор административно-хозяйственной службы вуза.

Как установлено в суде, между 17:00 и 17:30 31 марта 2021 года с кровли учебного корпуса университета, расположенного на улице 8 Марта города Иваново, обрушилось одно из парапетных ограждений, обломки упали на 20-летнюю девушку, шедшую мимо. От травм девушка скончалась. Согласно материалам дела, подсудимый должен был организовать консервацию данного здания и его обслуживание инженерными и хозяйственными службами.

Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях на два года и девять месяцев. Также с ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» в пользу матери погибшей взыскан материальный ущерб в сумме 200 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда матери и сестре погибшей по 2 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.