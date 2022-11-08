Владивосток, , 09:02 — REGNUM Морские пехотинцы и добровольцы из отряда «Тигр», участвующие в спецоперации, рассказали о ситуации под Павловкой в ДНР. Они отправили видеоролик, который опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Глава Приморья рассказал о ситуации под Павловкой в ДНР

Глава региона отмечает, что бойцы защищают Донбасс с самого начала операции и «им мы доверяем».

«Добрались до интернета, узнали что вы беспокоитесь за нас. Информация идёт о тяжёлых потерях в боях за Павловку. Да, борьба тяжёлая, есть убитые и раненые, но мы продолжаем давить противника, выполняем поставленную задачу. Продвигаемся по-тихоньку, может не так быстро как хотелось бы, но идём вперёд, успехи есть, надеемся, что о них вы скоро узнаете. Всем большое спасибо за поддержку, не переживайте, молитесь за нас, вернёмся с победой», — сказал один из приморских командиров 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко заверил, что появившаяся в телеграм-каналах информация о больших потерях 155-й бригады ТОФ не совсем соответствует действительности. Сообщалось о гибели 300 военных в ходе обороны Павловки.