Вашингтон, , 09:04 — REGNUM В ходе нынешних промежуточных выборов в Конгресс США гражданам страны предстоит выбрать, в какой стране они хотят жить. Как сообщает издание The Washington Times, на выборах в этом году столкнуться «две радикально отличающиеся версии Америки».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, Республиканская партия предлагает энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. При этом демократы выступают за право детей самим определять свой пол, за «жизнь пешком в темноте ради зелёной повестки» и считает религию токсичной субстанцией.

Различия есть и в вопросе миграции. Для одних Америка — это страна, где соблюдаются иммиграционные законы и даже требуется их ужесточение, потому что, как говорил президент Рональд Рейган, «у вас не может быть страны без границ». Для других — это страна с нескончаемым потоком нелегальных иммигрантов, пересекающих мексиканскую границу, в том числе преступников, террористов, женщин и детей — жертв нелегальной торговли людьми, а также наркотиков.

«В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть», — отмечено в публикации.

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Авторы материала подчёркивают, что в основе нынешнего раскола в американском обществе лежит конфликт мировоззрений, одно из которых опирается на конституцию, идею свободного рынка и иудео-христианскую этику, другое ― на социализм, марксизм и неоязычество.

Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в США проходят 8 ноября. На них изберут всех 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его сената. Американский лидер Джозеф Байден уверен, что о итогам промежуточных выборов демократы смогут сохранить контроль над верхней и нижней палатами Конгресса США.

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