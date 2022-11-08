Москва, , 09:22 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 16 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение ещё одного крупного иска ОАО «Российские железные дороги» к немецкой компании Der Siemens Aktiengesellschaft. Истец настаивает на признании одностороннего расторжения договора о техобслуживании и наладке 294 электропоездов не действительным. Он также требует обязать ответчика исполнять взятые на себя в 2011 году обязательства, передаёт ИА REGNUM.

Скоростной поезд Siemens Sese Ingolstadt

Исковое заявление было подано ещё в начале сентября 2022 года. Его приняла судья Жбанкова. В основе дела лежит контракт за номером 1025 от 7 сентября 2011 года. На фоне санкций компания в одностороннем порядке расторгла его.

В конце сентября 2022 года истец уточнил размер исковых требований, но сумма в материалах дела пока не раскрывается. Также в начале октября 2022 года ответчик подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Судья также обязал стороны в обязательном порядке «произвести сверку расчётов» и предостерёг ответчика от уклонения от проведения сверки.

Напомним, РЖД ранее инициировали серию исков к Siemens, требуя обязать вторую сторону исполнять ранее заключённые контракты, в том числе на обслуживание и ремонт электропоездов. По двум искам арбитраж запретил ответчику инициировать судебные разбирательства в международном арбитражном суде по двум договорам с РЖД — на ремонт и обслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» и техническое обслуживание, ремонт гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции Лужская в Ленобласти.

Помимо этого, иностранная компания попала в медиаповестку в свете скандала с ремонтом турбины газопровода «Северный поток».