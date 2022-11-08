Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве аптеки столкнулись с нехваткой антибиотиков на основе амоксициллина, сообщает 8 ноября РИА Новости.

Таблетки

Корреспондент агентства выяснил, что сейчас в московских аптеках нельзя приобрести антибиотик «Амоксиклав». Один из фармацевтов рассказал, что лекарство отсутствует на складах в Москве, поэтому его нет и в других аптеках. При этом лекарство осталось доступным в ассортименте онлайн-сервисов.

В Минпромторге РФ подтвердили факт дефицита «Амоксиклава» в московских аптеках, заверив, что в ближайшее время проблема решится. В ведомстве объяснили ситуацию повышенным спросом на препарат, возникшим по различным причинам.

«С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся», — сказано в ответе Минпромторга.