Прибайкальский район, Бурятия, 8 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, унёсшее жизни трёх человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, около семи часов вечера на трассе столкнулись автомобили Toyota Fielder и Jeep Cherokee.

«В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, ребёнок скончался при транспортировке в больницу. Ещё пять человек, в том числе, трое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование взято на контроль в республиканской прокуратуре. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства начали проверку законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2022 года в республике произошло 695 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 90 человек погибли, 956 получили травмы.

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