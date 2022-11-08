Казань, , 09:02 — REGNUM Дети добровольцев из Татарии, которые в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона Рустам Минниханов поручил довести все существующие меры поддержки до каждой семьи. Органам власти с привлечение общественности и волонтеров поручено развернуть масштабную разъяснительную работу по этому вопросу.

ИА REGNUM напоминает, сейчас в зоне СВО выполняют боевые задачи два именных батальона республики, сформированные из числа добровольцев — «Алга» и «Тимер». Ранее власти региона приняли решение о единовременной выплате в размере 20 тыс. рублей для детей мобилизованных.