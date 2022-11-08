Москва, 8 ноября 2022, 09:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин 7 ноября поздравил коллектив Пермской государственной художественной галереи со 100-летием создания, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что музей остаётся яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города.
«Традиции подвижничества и беззаветного служения избранному делу заложены основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов.
ИА REGNUM ранее сообщало, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Пермь посетил Пермскую художественную галерею.
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