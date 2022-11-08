Москва, 8 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы оставил без движения на месяц исковое заявление о банкротстве крупной фармацевтической компании «Биотэк», которая входит в бизнес-портфель пензенского экс-сенатора Бориса Шпигеля, ставшего фигурантом коррупционного уголовного дела. Иск компании «Эллара» предложено откорректировать до 2 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Biotec.ru ООО «Биотэк»

У «Эллары» ранее был выигран финансовый спор с «Биотэком» на сумму более 14 млн рублей.

Также в октябре–ноябре 2022 года финансовые претензии к «Биотэку» поданы со стороны трёх кредиторов, включая обратившуюся с иском 3 ноября 2022 года компанию «Фармфорвард»(сумма — 1 776 933,87 рубля).

Помимо этого, ранее банкротные претензии к компании были у компании ООО «Гротекс» и банка «Санкт-Петербург», которые обнародовали уведомления о планах обратиться с соответствующими исками. При этом банк планирует подать такое же заявление и к одному из активов «Биотэка» — заводу «Марбиофарм» из Марий Эл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис и Евгения Шпигель проходят фигурантами уголовного дела, возбуждённого в отношении пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева, который обвиняется в получении крупной взятки. Следствие считает, что взятка в размере 20 млн рублей передавалась за общее покровительство фармацевтической компании и лоббирование госконтрактов для одной из фирм дивизиона.