Джакарта, , 08:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом глава индонезийского государства написал в своём аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

«Поговорили по телефону с председателем Европейской комиссии. Благодарю ЕС за полную поддержку председательства Индонезии в G20. Увидимся на Бали, Урсула фон дер Ляйен», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия упростит выдачу виз для российских граждан. Подача заявления на электронную визу по прибытии (e-VOA) в страну для иностранных граждан вступает в силу с 9 ноября 2022 года.

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