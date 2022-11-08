Москва, 8 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы подан иск о несостоятельности, адресованный ФГУП «Главное управление специального строительства», которое подконтрольно Минобороны России. Заявление кредитора пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Иск от ООО «Инжспецстрой» был подан в базу 3 ноября 2022 года. Сумма заявленных претензий — 8 044 055,01 рубля.

В октябре 2022 года о намерениях подать банкротные иски заявили пять кредиторов ФГУП. Помимо «Инжспецстроя», в их числе — ООО «Центр Сибтранскомплектация», Игорь Кисиль, Саида Атавова и ОАО НПП «Янтарь».

В ЕГРЮЛ ФГУП зарегистрирован с 1998 года. В разные годы выступал исполнителем более 180 госконтрактов на общую сумму свыше 55 млрд рублей, а также заказчиком свыше 5,4 тыс. госконтрактов на общую сумму более 220 млрд рублей.

Напомним, ранее также был обанкрочен завод из военно-промышленного сектора — новгородское АО «261 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего».