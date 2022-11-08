Мадрид, 8 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. «Райо Вальекано» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На пятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Райо Вальекано» Сантьяго Комесанья. После этого «Реал» забил два гола, отличились хавбек Лука Модрич с пенальти на 37-й минуте и Эдер Милитао на 41-й.

Спустя три минуты полузащитник «Райо Вальекано» Альваро Гарсия сравнял счёт, а победу команде принёс гол нападающего Оскара Трехо с пенальти на 67-й минуте.

Для «Реала» это поражение стало первым в сезоне чемпионата Испании.

На сегодняшний день «Райо Вальекано» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 21 очко. «Реал» идёт на втором месте с 32 очками.