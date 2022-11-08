Гатчина, Ленинградская область, , 08:56 — REGNUM Земельные участки и здания АО «218 авиационный ремонтный завод», расположенные в Гатчине (Ленинградская область), выставили на торги для продажи единым имущественным комплексом. Стартовая цена составляет 240,128 млн рублей. Итоги тендера подведут 29 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

В состав лота входят два земельных участка общей площадью 82 394 кв. м с находящимися на них зданиями и сооружениями, в том числе производственными комплексами, котельной, стационарным топливным складом, испытательными боксами, ангаром, проходной.

Примечательно: в карточке лота в качестве места расположения одного из участков, предназначенного для размещения угольного склада, фигурирует воинская часть.

АО «218 авиационный ремонтный завод» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в 2007 году. На сегодня носит наименование АО «Одк-Сервис», управляющая компания — АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» из дивизиона «Ростеха». Завод был исполнителем почти 80 госконтрактов на общую сумму более 6,7 млрд рублей, в том числе на капитальный ремонт двигателя для поддержания лётной годности вёртолетов МИ-8 ФГБУ «Специальный лётный отряд «Россия».

Напомним, ранее ООО «РТ-Капитал» выставило на торги ряд активов из сферы туризма. В состав лотов вошли бывший пионерлагерь в Башкирии, который был продан за 5,1 млн рублей, пансионаты, базы отдыха в разных регионах России.