Гатчина, Ленинградская область, 8 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Земельные участки и здания АО «218 авиационный ремонтный завод», расположенные в Гатчине (Ленинградская область), выставили на торги для продажи единым имущественным комплексом. Стартовая цена составляет 240,128 млн рублей. Итоги тендера подведут 29 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

В состав лота входят два земельных участка общей площадью 82 394 кв. м с находящимися на них зданиями и сооружениями, в том числе производственными комплексами, котельной, стационарным топливным складом, испытательными боксами, ангаром, проходной.

Примечательно: в карточке лота в качестве места расположения одного из участков, предназначенного для размещения угольного склада, фигурирует воинская часть.

АО «218 авиационный ремонтный завод» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в 2007 году. На сегодня носит наименование АО «Одк-Сервис», управляющая компания — АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» из дивизиона «Ростеха». Завод был исполнителем почти 80 госконтрактов на общую сумму более 6,7 млрд рублей, в том числе на капитальный ремонт двигателя для поддержания лётной годности вёртолетов МИ-8 ФГБУ «Специальный лётный отряд «Россия».

Напомним, ранее ООО «РТ-Капитал» выставило на торги ряд активов из сферы туризма. В состав лотов вошли бывший пионерлагерь в Башкирии, который был продан за 5,1 млн рублей, пансионаты, базы отдыха в разных регионах России.