Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. На Сахалине в воинской части в Аниве 8 ноября состоялись торжественные проводы мобилизованных на специальную военную операцию в защиту Донбасса, сообщили в правительстве островного региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

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Перед отправкой мобилизованные прошли боевое слаживание. Своим опытом с бойцами поделились прошедшие горячие точки инструкторы.

«Ребята! Вы едете защищать нашу Родину. И от имени всех жителей Сахалинской области я хочу сказать вам спасибо за мужество и верность долгу! Желаю каждому из вас удачи и надеюсь, что вы с достоинством выдержите все испытания службы. Помните, что вас ждут ваши семьи, и мы все ждём вашего возвращения живыми и здоровыми, и только с победой! Берегите себя и своих боевых товарищей», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине члены комитета по социальной политике областной думы на заседании 7 ноября поддержали в окончательном чтении законопроект, после принятия которого дети участников специальной военной операции в защиту Донбасса получат возможность бесплатно обучаться в училищах, техникумах и институтах.