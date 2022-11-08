, 09:20 — REGNUM После бунта чувашских мобилизованных в воинской части в Ульяновске глава Чувашии Олег Николаев отыграл назад и принял решение о единовременных выплатах бойцам. Это было сделано после поездки в Ульяновск, когда мобилизованных из республики после акций протеста отпустили на два дня в увольнительную, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

7 ноября глава республики Олег Николаев, открывая планёрку в правительстве, заявил о том, что принято решение о единовременных выплатах мобилизованным гражданам в размере 50 тыс. рублей. В тот же день был подписан соответствующий указ, который распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Глава Чувашии пояснил, что накануне на встрече в воинской части Ульяновска бойцы поднимали вопросы компенсации за приобретённую за свой счёт дополнительную экипировку и другие предметы первой необходимости.

Этому предшествовала акция протеста в воинской части Ульяновска, где мобилизованные из Чувашии пытались разобраться, почему до сих пор не получили выплаты обещанные федеральные средства и почему чувашские власти не приняли решение о единовременных выплатах мобилизованным, как это сделали в подавляющем большинстве регионов. В этих условиях они не могут поддержать свои семьи и детей, за которые, несмотря на службу, обязаны нести ответственность. На кадрах запечатлено, к примеру, как один из мобилизованных в сердцах говорит, что специально из Москвы приехал «по призыву Путина», чтобы служить вместе со «своими ребятами».

Глава Чувашии первоначально отреагировал на протест комментарием, отметив, что «люди на сегодняшний день определённым образом напряжены», и это «напряжение может выливаться в любое недовольство или активность, если у них не будет достаточной информации и понимания, как будет развиваться ситуация».

К разбирательствам оперативно подключилось следственное управление СКР по Чувашии, сотрудники которого встретились с военнослужащими в Ульяновске и «дали подробные разъяснения относительно сроков и размеров положенных им к выплате денежных средств».

«После внесения ясности в вопрос выплат, предусмотренных федеральным законодательством, состоялось обсуждение темы дополнительного вознаграждения, о котором заявили главы отдельных российских регионов», — говорилось в сообщении правоохранителей.

От Чувашии для урегулирования вопроса были посланы в воинскую часть Ульяновска чиновники из администрации главы республики. Сам Олег Николаев после критики общественности и депутатов, в том числе экс-губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (ныне — депутат Госдумы) приехал в тот момент, когда мобилизованных отпустили на двое суток в увольнительную. После этой поездки был принят указ о единовременных региональных выплатах.

Отметим, что ещё немногим более десяти дней назад, 27 октября, Олег Николаев в ответ на критику об отсутствии региональной единовременной выплаты для мобилизованных сослался на кардинальное изменение экономической ситуации и масштабные закупки для мобилизованных — дополнительной экипировки, обмундирования и медикаментов. По его словам, общие затраты составляют порядка 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области с мобилизованными из Чувашии встретился спикер республиканского парламента Леонид Черкесов. По его словам, военнослужащие попросили о дополнительной медицинской помощи — в частности, стоматологических услугах. О других просьбах официально не упоминалось.