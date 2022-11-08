Великий Новгород, 8 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Арбитраж Новгородской области от наблюдения перешёл к конкурсному производству в отношении предприятия из военно-промышленного сектора страны, признав банкротом АО «261 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего». Конкурсное производство продлится до 3 мая 2023 года. Вердикт судьи Ивановой подлежит немедленному исполнению, но может быть обжалован в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Арбитражным управляющим завода назначен Юрий Адушкин из ассоциации саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа (Саратов). Также в отдельное производство выделено заявление конкурсного кредитора — АО «Спецремонт» об установлении конкурсному управляющему фиксированной суммы вознаграждения в размере 120 000 рублей.

Напомним, предприятие-ответчик в едином госреестре юрлиц фигурирует с июня 2009 года. Оно прописано в рп. Панковка Новгородского района Новгородской области. Завод занимался ремонтом, в том числе военной техники. По последним раскрытым данным, акционером предприятия было АО «Спецремонт», которое ранее было головной компанией Минобороны по ремонту автобронетехники. С 2020 года «Спецремонт» — банкрот.

Справка: новгородский завод за годы работы был исполнителем почти 50 госконтрактов, в том числе на капитально-восстановительный ремонт аэродромных маслозаправщиков для обслуживания воздушных судов ИЛ-76, ИЛ-78.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились с просьбой остановить банкротство заводов военно-промышленной отрасли. В списке фигурировали 15 предприятий, включая АО «261 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего». Десять юрлиц из 15 названных были обанкрочены в 2018–2019 годах.