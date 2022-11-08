Киселёвск, Кемеровская область, 8 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Врачи Киселёвской городской больницы №1 собрали деньги на помощь мобилизованным. Инициатором благотворительной акции стала акушер-гинеколог Любовь Евсеева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

На собранные врачами средства закупили баллоны с газом, одноразовую посуду и бензопилу. Первую партию гуманитарного груза уже отправили на фронт.

В медучреждении продолжают принимать теплые вещи, продукты длительного хранения, средства личной гигиены и другие вещи, необходимые бойцам.

Напомним, что во время Великой Отечественной войны в больнице Киселёвска располагался эвакогоспиталь. Медики лечили раненых и помогали фронту, чем могли.

Напомним, что кемеровские таможенники выделили часть своей заработной платы на гуманитарную помощь для участников спецоперации России.

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