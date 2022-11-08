Томск, 8 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Томске полицейские вручили российские паспорта двум жителям, прибывшим из Донецкой Народной Республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Граждане поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость государства, уважать культуру страны, историю и традиции.

«После принесения присяги, сотрудники полиции поздравили новоиспечённых граждан Российской Федерации со знаменательным событием и вместе с паспортами вручили брошюры с новейшим изданием Конституции Российской Федерации», — отметили в ведомстве.