Хабаровск, 8 ноября 2022, 08:57 — REGNUM Застройщик группы малоэтажных домов в Хабаровске — ООО «Томари-Оро» признан банкротом и в отношении него ввели конкурсное производство сроком на один год — до 26 октября 2023 года. Арбитраж Хабаровского края удовлетворил соответствующий иск федерального фонда развития территорий. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Решение судьи Башевой обнародовано 27 октября 2022 года. Конкурсным управляющим утвердили Елену Ляшенко из числа членов ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
Иными лицами в споре участвовали прокуратура Хабаровского края, министерство строительства региона, комитет госстройнадзора правительства края.
Компания-ответчик учреждена в 2007 году, владелец — Андрей Кужейкин. В единой системе жилищного строительства за компанией числится строительство группы 48-квартирных домов по три этажа каждый. Объекты возводились в с. Матвеевка — квартал «Кленовый», но числятся проблемным недостроем, по которому нарушены сроки передачи дольщикам. Наблюдательный совет фонда планирует решить судьбу стройки в 2023 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, спор слушается с июля 2022 года.
Напомним, федеральный фонд подал сразу несколько исков к застройщикам из разных регионов, на балансе которых есть недострои с вложенными в них средствами дольщиков.