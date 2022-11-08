Хабаровск, 8 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Застройщик группы малоэтажных домов в Хабаровске — ООО «Томари-Оро» признан банкротом и в отношении него ввели конкурсное производство сроком на один год — до 26 октября 2023 года. Арбитраж Хабаровского края удовлетворил соответствующий иск федерального фонда развития территорий. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Решение судьи Башевой обнародовано 27 октября 2022 года. Конкурсным управляющим утвердили Елену Ляшенко из числа членов ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Иными лицами в споре участвовали прокуратура Хабаровского края, министерство строительства региона, комитет госстройнадзора правительства края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спор слушается с июля 2022 года.

Напомним, федеральный фонд подал сразу несколько исков к застройщикам из разных регионов, на балансе которых есть недострои с вложенными в них средствами дольщиков.