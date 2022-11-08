Будапешт, 8 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Для получения финансирования от Европейского союза власти Венгрии могут провести в стране масштабные судебные реформы. Об этом 8 ноября сообщает американское издание Politico со ссылкой на полученные им документы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Отмечается, что из документов следует, что в ходе реформ должен быть усилен Национальный судебный совет, который после этого получить возможность издавать обязывающие консультативные заключения по некоторым судебным решениям и вести пересмотр назначения судей.

Кроме этого, отмечается, что также венгерские власти изучают возможность того, чтобы была обеспечена независимость названного судебного органа и выделение ему бюджета. При этом уточняется, что реформы также могут затронуть Верховный суд Венгрии и, как пишет издание, правительство республики планирует ряд изменений в госорганах страны, чтобы они не могли воздействовать на решения венгерского конституционного суда.

Также указывается, что возможные реформу могут быть начаты к первому кварталу 2023 года и закончены к дате, которую нужно будет определить.

Помимо того, добавляется, что, по словам источников и дипломатов в ЕС, решение о выделении ЕС финансирования Венгрии может быть принято Европейской комиссией к концу ноября и этот вопрос могут обсудить уже на следующей неделе. При этом отмечается, что разблокировка средств для Венгрии может привести к тому, что власти республики откажутся от своих вето по ряду ключевых вопросов в Евросоюзе, включая направление помощи киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит усилия Европейского Союза (ЕС) по совместному финансированию режима Киева.