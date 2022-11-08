Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM В арбитраж Свердловской области поступил необычный иск — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) пытается признать банкротом умершего два года назад должника, которому насчитали более 249 млн рублей долга. Иск к Валентине Викуловой, чьи данные совпадают с данными бывшего топ-менеджера одного из лопнувших банков, суд начнёт рассматривать 1 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан в конце октября 2022 года, в ноябре дело принял судья Хачев. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

В качестве долга, ставшего основанием для обращения АСВ в суд, называется сумма в размере249 249 616,75 рубля.

В материалах дела уточняется, что в силу закона о банкротстве производство по делу о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смерти или объявления его умершим.

Известно, что должник умер в 2020 году и является уроженцем Алексеевского района Татарской АССР.

В открытых данных в числе топ-менеджеров одного из уральских банков ранее фигурировала Валентина Викулова, которой вменялся материальный ущерб в размере, соответствующем сумме банкротного иска. Речь шла о крахе «Плато-банка», который был ликвидирован в конце августа 2022 года «на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства». Викулова занимала в банке должность начальника службы внутреннего контроля.