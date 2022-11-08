Херсон, 8 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В рядах ВСУ во время наступления киевских войск принимали участие наёмницы из Польши, сообщил один из российских военнослужащих. Его комментарий опубликовало 8 ноября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам военного, в наступлении Киева принимает участие большое число иностранных наёмников, среди них даже польские женщины. Он рассказал, что после боёв российские войска собирали трупы павших боевиков.

«Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом», — приводит агентство его слова.

Военнослужащий сейчас находится в Херсонской области, при этом он уточнил журналистам, что рассказал о событиях, произошедших на другом направлении.