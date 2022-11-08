Министр Чечни Дудаев комитету ООН: «Чихать мы хотели на ваши претензии!»
Грозный, 8 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Глава министерства информации и печати Чечни Ахмед Дудаев прокомментировал доклад комитета по правам человека ООН. В докладе, опубликованном 3 ноября, осуждалась практика нарушения прав человека на Северном Кавказе, и в частности в Чечне. В своем комментарии чеченский министр упрекнул западных правозащитников в том, что они молчали, когда имело место нарушение прав человека в Чечне — гибли тысячи мирных жителей в войне, развязанной зарубежными идеологами терроризма. Теперь же, по словам Дудаева, в Чечне «чихать хотели» на претензии в несоблюдении прав человека в республике.
Он также посоветовал правозащитникам вести свою правозащитную деятельность там, где в ней действительно нуждаются, в США например.
Напомним, комитет ООН по правам человека в своем докладе обратил внимание на нарушения прав человека на Северном Кавказе, в частности, на задержания и похищения людей, пытки и жестокое обращение, преследования и убийства правозащитников, а также представителей ЛГБТ.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Парламентскую ассамблею Совета Европы в том, что доклад её сотрудников о положении дел в Чечне по вопросу соблюдения прав человека полностью сфабрикован.