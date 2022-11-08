Грозный, 8 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Глава министерства информации и печати Чечни Ахмед Дудаев прокомментировал доклад комитета по правам человека ООН. В докладе, опубликованном 3 ноября, осуждалась практика нарушения прав человека на Северном Кавказе, и в частности в Чечне. В своем комментарии чеченский министр упрекнул западных правозащитников в том, что они молчали, когда имело место нарушение прав человека в Чечне — гибли тысячи мирных жителей в войне, развязанной зарубежными идеологами терроризма. Теперь же, по словам Дудаева, в Чечне «чихать хотели» на претензии в несоблюдении прав человека в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

«Комитет по правам человека ООН выразил «особую обеспокоенность» некими нарушениями прав человека на Северном Кавказе, в частности в Чеченской Республике. Мы чихать хотели на ваши претензии! Где вы были, когда в Чеченской Республике шли военные действия, развязанные эмиссарами ваших же европейских стран? Когда приспешники международного терроризма издевались над людьми, истребляли целую нацию и были развязаны кровопролитные войны, в результате которых погибли сотни тысяч человек. <…> Почему же вы молчали, когда ваши страны убивали десятки миллионов людей в Сирии, Ираке, Ливии и Афганистане и так далее?» — обратился Дудаев к комитету ООН по правам человека в своем телеграм-канале.

Он также посоветовал правозащитникам вести свою правозащитную деятельность там, где в ней действительно нуждаются, в США например.

«Официальная Америка стала символом двойных стандартов, и это ни для кого не секрет! Если ищете кого защитить, то защищайте ее граждан от полицейского произвола и пыток в тюрьмах, которые несовместимы с жизнью!» — написал Дудаев.

Напомним, комитет ООН по правам человека в своем докладе обратил внимание на нарушения прав человека на Северном Кавказе, в частности, на задержания и похищения людей, пытки и жестокое обращение, преследования и убийства правозащитников, а также представителей ЛГБТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Парламентскую ассамблею Совета Европы в том, что доклад её сотрудников о положении дел в Чечне по вопросу соблюдения прав человека полностью сфабрикован.