Нижний Новгород, 8 ноября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Нижегородская область вошла в число восьми регионов России, в которых планируется строительство пилотных экопромышленных парков. Разработка проектной документации и строительство будут финансироваться за счёт федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства России.

Cyrios Дзержинск (аэрофотосъёмка)

Постановление о порядке предоставления субсидий на эти цели подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В документе указано, что заказчиком (застройщиком) в отношении объектов капитального строительства является общество с ограниченной ответственностью «Экологический цифровой оператор».

Средства будут выделяться в течение трех лет — с 2022 по 2024 год. Нижегородская область уже в этом году получит на проектные и изыскательские работы 124,214 млн рублей, в следующем году региону будет выделено 487,607 млн рублей, в 2024 году — 790,237 млн рублей. В целом объем субсидии составит 1,402 млрд рублей.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин в своем telegram-канале уточнил, что для строительства подобрали участок в Дзержинске на территории промзоны завода «Заря» площадью 18 гектаров.

«Ранее соглашение о сотрудничестве при реализации проекта я подписал с гендиректором ППК РЭО (Российский экологический оператор) Денисом Буцаевым. Вместе с Российским экологическим оператором будем создавать инфраструктуру на площадке, что позволит привлечь резидентов», — добавил глава области.

Здесь будет создано производство по утилизации отходов мощностью 154,5 тыс. тонн в год.

По словам Никитина, проект позволит увеличить долю вторичных ресурсов в экономике, а также принесет региону новые рабочие места и компетенции.

ИА REGNUM напоминает, аналогичные объекты будут построены также в Московской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской областях, в Приморском, Ставропольском и Краснодарском краях. Всего на эти цели федеральный бюджет выделит около 9,4 млрд рублей. Экотехнопарки создаются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».