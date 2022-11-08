Уфа, 8 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Башкирии для бывшего пионерского, ныне оздоровительного, лагеря «Орлёнок» в селе Горный Чишминского района в ходе торгов найден покупатель. Актив был реализован за 5,152 млн рублей, что составило «цену отсечения», передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Начальная цена лота, принадлежавшего АО «НПО «Микроген» из холдинга «Нацимбио», была 10,304 млн рублей. Покупателем стало ООО «Торговая Компания «Закрома» — единственный участник торгов.

В состав реализуемого с торгов актива входил земельный участок площадью 42 900 +/- 1812 кв. м, административные здания, спальные корпуса оздоровительного лагеря, баня, столовая, склад, прачечная, нежилые здания. В целом — 25 зданий и сооружений, а также движимое имущество.

Напомним, ранее стало известно, что за октябрь–ноябрь 2022 года планируется реализовать восемь санаториев, баз отдыха, пансионатов и детских лагерей. Объекты расположены в разных регионах, торги по некоторым признаны не состоявшимися.