Кузбасские таможенники направили часть зарплат на комфорт участников СВО
Кемерово, 8 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области таможенники выделили часть своей заработной платы на гуманитарную помощь для участников спецоперации России. Это личная инициатива состава, заявил начальник таможни Олег Журавлев.
«Мы решили поддержать наших бойцов. Сейчас, с наступлением холодов, важно обеспечить их теплом, чтобы ребята могли посушить одежду, спать в комфортных условиях, сохранять здоровье, — подчеркнул Журавлев. — Мы, сибиряки, знаем, как важно в любых суровых условиях чувствовать тепло, в том числе эмоциональное, человеческое».
В подразделения, где находятся кузбасские военнослужащие, отправят 90 приобретённых на средства таможенников приборов: дизельный генератор, бензопилы, тепловые пушки и другие полезные в условиях фронтового быта устройства.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций будут привлекать для работы вместо мобилизованных.
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