Кемерово, 8 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области таможенники выделили часть своей заработной платы на гуманитарную помощь для участников спецоперации России. Это личная инициатива состава, заявил начальник таможни Олег Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мы решили поддержать наших бойцов. Сейчас, с наступлением холодов, важно обеспечить их теплом, чтобы ребята могли посушить одежду, спать в комфортных условиях, сохранять здоровье, — подчеркнул Журавлев. — Мы, сибиряки, знаем, как важно в любых суровых условиях чувствовать тепло, в том числе эмоциональное, человеческое».

В подразделения, где находятся кузбасские военнослужащие, отправят 90 приобретённых на средства таможенников приборов: дизельный генератор, бензопилы, тепловые пушки и другие полезные в условиях фронтового быта устройства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций будут привлекать для работы вместо мобилизованных.

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