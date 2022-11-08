Москва, 8 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство многомиллионному иску «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) к авиакомпании «ИрАэро», который длился более двух лет. С авиаперевозчика пытались взыскать свыше 141 млн рублей, но позднее сумму снизили, передаёт ИА REGNUM.

Iraero.ru Самолет авиакомпании «ИрАэро»

В карточке дела в конце октября 2022 года появилась запись судьи Орловой — «прекратить производство», но сам вердикт для ознакомления пока не доступен, как и детали определения.

На заседании, которое состоялось ранее, ответчик заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства с целью урегулирования спора мирным путём. Возможно, производство было прекращено в связи с подписанием мирового соглашения.

Напомним, иск ГТЛК подала ещё в феврале 2020 года. Истец изначально требовал взыскать с ответчика 141 075 089,84 рубля, но потом суммы снизили до чуть более 14 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого сама «ИрАэро» отозвала претензии к корпорации «Иркут» на сумму 1,8 млрд рублей. Слушания по этому спору также тянулись с февраля 2020 года.

«ИрАэро» основано в 1999 году.