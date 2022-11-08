Москва, 8 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Один из московских банков получил иск о несостоятельности от индивидуального предпринимателя. Арбитражный суд Москвы до конца ноября 2022 года дал время заявителю устранить недочёты в его заявлении, поданном к АО «БКС Банк». Если они не будут устранены в срок, иск вернут заявителю без рассмотрения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Исковое заявление было подано 28 октября 2022 года. Сумма претензий не сообщается. Также истец — Михаил Погосов — ранее не уведомлял в реестре юридически значимых событий о планах обратиться с соответствующим иском, что является нарушением порядка, утверждённого законом.

До 29 ноября судья Игнатова дала время Погосову, чтобы он устранил недостатки заявления.