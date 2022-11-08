Москва, 8 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Кредитор инициировал банкротное дело в отношении дочерней структуры «Московского метростроя» — ООО «Строительное-монтажное управление №24 Метростроя». Арбитраж Москвы исковое заявление к производству принял и 5 декабря 2022 года начнёт рассмотрение дела, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление поступило в базу арбитража 26 октября 2022 года. Сумма исковых требований не сообщается. Между тем истец — ЗАО «Метроинжреконструкция» в июне 2022 года выиграл гражданский спор с ответчиком, взыскав более 23,302 млн рублей.

О планах подать банкротный иск к ООО истец сообщил в начале октября 2022 года в реестре юридически значимых событий.

По итогам 2021 года выручка ООО составила 1,73 млрд рублей, а чистый убыток — 321,8 млн рублей. Убытки фиксировались и в 2020 году, и в 2019 году. Собственный капитал имел отрицательное значение — 733,6 млн рублей.

Напомним, иск о банкротстве от своего кредитора также получил застройщик из Московской области — ООО «Инвестстройрегион», который возводит 25-этажный дом в Одинцово.