Благовещенск, 8 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Среднесуточная температура воздуха в Амурской области выше климатических нормативов. Аномальное тепло зафиксировали синоптики гидрометцентра региона, сообщили «Вести. Амурская область».

Термометр

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В Зейском районе средняя температура выше на пять и более градусов, на остальной территории региона — на 1-4 градуса. Таковы итоги наблюдения за погодой в первой декаде ноября. По прогнозу синоптиков, температура воздуха на территории региона будет понижаться постепенно и не сильно. Ночью столбик термометра будет опускаться в течение недели до 12-17 градусов ниже нуля, днём — до 5-10.

В восточной части Приамурье будет теплее, а на крайнем северо-западе температура воздуха будет достигать — 20-22 градусов мороза и — 8-13 днём.

«Начало ноября ознаменовалось сильным снегопадом, однако погода в Амурской области все никак не хочет перестроится на настоящий зимний лад. Температура воздуха понижается медленно, средние суточные температуры высокие, а устойчивый, зимний снежный покров — лишь местами. Текущая неделя должна немного выправить ситуацию, через территорию области проследует серия циклонов», — отметили в гидрометцентре Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордно тёплой погода в Приамурье была в декабре 2021 года. Температура воздуха днём варьировалась от — 3 до — 10 градусов, а 8 декабря в Благовещенске был побит температурный рекорд в -1,1 градуса.