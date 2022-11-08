Казань, 8 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Оперативно решены бытовые проблемы мобилизованных в полевом лагере в Казани, которые касаются отсыревших в результате дождей дров и отсутствия мест для зарядки мобильных телефонов в палатках. Об этом сообщает Национальный центр обороны РФ по итогам работы горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Сообщение опубликовано на портале Минобороны России.

Telegram-канал главы Мордовии Артема Здунова Мобилизованные

«Командованием воинской части обеспечен дополнительный подвоз сухих дров. Кроме того, организован завоз брикетов топлива, поставленных за счет правительства Республики Татарстан», — отмечает центр обороны.

Также организована возможность подзарядки мобильных телефонов как в отдельной палатке, так и в палатках, в которых размещаются военнослужащие. Дополнительные розетки в полевом лагере установлены специальной монтажной бригадой городской электросети.

Все виды обеспечения организованы довольствующими органами, подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки на горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступило 18 обращений. Всего с момента начала работы службы телефонной помощи обработано 10 420 обращений.