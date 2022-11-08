Минобороны РФ заявило о решении бытовых проблем мобилизованных в Казани
Казань, 8 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Оперативно решены бытовые проблемы мобилизованных в полевом лагере в Казани, которые касаются отсыревших в результате дождей дров и отсутствия мест для зарядки мобильных телефонов в палатках. Об этом сообщает Национальный центр обороны РФ по итогам работы горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Сообщение опубликовано на портале Минобороны России.
«Командованием воинской части обеспечен дополнительный подвоз сухих дров. Кроме того, организован завоз брикетов топлива, поставленных за счет правительства Республики Татарстан», — отмечает центр обороны.
Также организована возможность подзарядки мобильных телефонов как в отдельной палатке, так и в палатках, в которых размещаются военнослужащие. Дополнительные розетки в полевом лагере установлены специальной монтажной бригадой городской электросети.
Все виды обеспечения организованы довольствующими органами, подчеркивается в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки на горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступило 18 обращений. Всего с момента начала работы службы телефонной помощи обработано 10 420 обращений.