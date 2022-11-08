Лондон, 8 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Слова профессора из Лондонской школы гигиены Салли Блумфилд, которая на фоне энергетического кризиса заявила, что мыться вообще не обязательно, а неприятный запах — это нормально, подняли на смех в социальных сетях.

JovanCormac Душ

«Человек должен мыться три раза: когда рождается, когда крестится и когда умирает», — считает Серей Романов.

«Вот это правильно. И свет им тоже не нужен. Только закройте скорее окно, чтобы нам не воняло», — пошутила Елена Волгоградская.

«Моется тот, кому лень чесаться», — шутит Алексей.

«Зато парфюмерия выйдет на новый уровень», — считает Светлана.

«Подкиньте этим госоподам холеры. Пусть мрут от кровавого поноса», — иронизирует Александр Матвеев.

«Скоро появятся жемчужинки в волосах — вши верный признак аристократии», — отмечает Анна Проценко.

«Пока Европа называла блох «божьими жемчужинами» и заливала свою вонь парфюмом, русский человек растапливал баню. История циклична, всё возвращается к истокам..» — развивает тему Андрей Пирогов.

«Средневековье в студию! Туалеты и унитазы отменить, испражняться за углом и в окно!» — предлагает Ксения.

«Не хотел бы я с Салли оказаться рядом», — иронизирует Роман.

«Францию заставила мыться только русская жена короля. До неё там все во вшах гнили. Ничего нового», — напоминает Яков Полтавский.

«Ну да, а если долго не мыться, грязь сама отваливается коркой. Ждём научных статей на эту тему», — развивает тему Максим Нефедов.

«В средневековье ртутью лечились. Ждем новости от британских ученых», — смеется Александр Толкачев.

«Кто ещё хочет в Европу? Там теперь настоящая романтика», — спрашивает Александр Ханин.

«Теперь миропонимание английских политиков будет соответствовать их запаху: какие снаружи — такие внутри…» — заметил Владимир Антипин.

«Пусть лучше моются, а то опять какая-нибудь зараза придёт оттуда», — рассуждает Константин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что не нужно принимать ванну и душ каждый день заявила рофессор из Лондонской школы гигиены Салли Блумфилд. На фоне энергетического кризиса она также пояснила, что «регулярное мытье может сделать нас более уязвимыми для вредных бактерий».

В сентябре 2022 года жителей Нидерландов призвали принимать душ не более пяти минут.

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