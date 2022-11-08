Москва, 8 ноября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Самые благородные профессии 2022 года — медицинские работники (26%), учителя (10%) и военнослужащие (9%). Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, передаёт RT на русском.

StockSnap Опрос

Также, по мнению опрошенных, самыми благородными являются такие профессии как рабочие, спасатели МЧС (по 4%), пожарные, дворники (по 3%), инженеры и волонтёры (по 2%).

Среди других благородных профессий участники опроса называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников (по 1%).

Опрос проведён в октябре 2022 года. Опрошены 1600 граждан из всех округов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самыми благородными и самоотверженными профессиями в 2021 году жители России считали медработников (25%), учителей или воспитателей (14%).

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