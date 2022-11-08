Пекин, 8 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Лидером рейтинга богатейших людей Китая по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes) второй год подряд стал 68-летний миллиардер Чжун Шаньшань, владеющий компанией по производству питьевой воды под брендом Nongfu. Об этом 8 ноября сообщается на сайте издания.

Yu Lan Доллар и Юань

Состояние Чжун Шаньшаня за год увеличилось примерно на 65 млрд юаней и, по оценке составителей рейтинга, достигло 455 млрд юаней (около $65 млрд).

Сделавший состояние на питьевой воде миллиардер впервые возглавил китайский рейтинг в 2021 году, опередив основателя компании интернет-торговли Alibaba Ма Юня.

На втором месте рейтинга этого года с состоянием 245 млрд юаней ($35 млрд) оказался 39-летний основатель компании ByteDance Чжан Имин, потерявший за последний год порядка 95 млрд юаней. Третьим стал создатель крупнейшего китайского производителя литий-ионных аккумуляторов компании Contemporary Amperex Technology (CATL) Цзэн Юйцюнь. По данным на 15 сентября он владеет 230 млрд юаней ($32,9 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала года сократилось на $93,6 млрд.