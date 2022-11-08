Бостон, США, 8 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Lisa Gansky Бостон Брюинз

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Джейк Дебраск, Патрис Бержерон и Трент Фредерик. У «Сент-Луиса» отличился форвард Брэйден Шенн.

На сегодняшний день «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 22 очка. «Сент-Луис» идёт на 16-м месте в Западной конференции с шестью очками.