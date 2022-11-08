Джакарта, 8 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите G20 на Бали 15–16 ноября, сообщает CNN Indonesia.

Women Deliver Джастин Трюдо

«Премьер-министр Джастин Трюдо примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, Камбоджа, саммите G20 на Бали, Индонезия», — говорится в заявлении правительства Канады.

На саммите G20 Джастин Трюдо будет работать с партнерами над продвижением общих приоритетов в рамках темы мероприятия «Выздоравливайте вместе, выздоравливайте сильнее». Премьер-министр Канады также обсудит решения проблем продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата и здравоохранения.

«Мы должны работать вместе, чтобы продвигать решения и делать жизнь лучше и доступнее», — говорится в заявлении Джастина Трюдо.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что лидеры 18 стран примут участие в саммите G20. Однако, по словам президента, есть еще три страны, которые не подтвердили, будут ли их лидеры присутствовать на G20.