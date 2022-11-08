Вашингтон, 8 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Россия и США якобы проводят секретные переговоры, прокомментировала 7 ноября в беседе с журналистами пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

«Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединённые Штаты ведут или не ведут», — сказала она.

При этом пресс-секретарь Белого дома указала, что американские власти ведут обсуждение вопросов, беспокоящих США и при этом не касающихся конфликта на территории б. УССР.

«Наши обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между США и Россией», — пояснила Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что никаких контактов между Россией и США на полях саммита G20 в Индонезии не ожидается.