Нью-Йорк, США, 8 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Lisa Gansky «Нью-Йорк Айлендерс»

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Андерс Ли, Кайл Палмьери и защитники Себастьян Ахо и Ноа Добсон.

У «Калгари» дубль оформил форвард Микаэль Баклунд, ещё один гол забил Элиас Линдхольм. Российский нападающий Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 16 очков. «Калгари» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 12 очками.

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