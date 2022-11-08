Владивосток, 8 ноября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Сообщения о тяжёлых потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе боёв за Павловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) являются не соответствующими действительности. Об этом 8 ноября сообщили сами военные из указанного подразделения в видеообращениях, которые опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Морская Пехота

«Прошла информация, якобы 155-й бригады, нашего отряда (добровольческого отряда «Тигр», входящего в состав 155-й бригады — ред.) больше не существует. Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть», — заявил в одном из видеообращений военнослужащий названной бригады морпехов.

Также ещё в одном из сообщений, другой боец 155-й отдельной гвардейской бригады рассказал, что в Павловке ведутся тяжёлые бои, однако подразделение продолжает «давить противника», выполняя поставленную перед ним задачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что женщины-наёмники из Польши участвовали в наступлении киевских боевиков наряду с мужчинами.