Рамзан Кадыров сообщил о готовящихся нескольких обменах пленными
Грозный, 8 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке нескольких групп пленных российских военнослужащих к возвращению на родину. Несколько обменов состоится в ближайшее время, уже составлены списки и имеются договоренности, написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.
Как отметил глава Чечни, днем ранее на родину вернулись 107 российских военных, освобожденных из нацистского плена. Активное участие в организации их возвращения оказал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев («Единая Россия»). Кадыров выразил «искренние слова признательности уважаемому председателю Госдумы Вячеславу Володину, дорогому брату Шамсаилу Саралиеву, каждому, кто принимал участие в процессе вызволения бойцов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров рассказал о спасении из плена чеченского бойца Киргиза Мусаханова. Активную роль в его освобождении также сыграл депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев.