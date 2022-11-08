Грозный, 8 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о подготовке нескольких групп пленных российских военнослужащих к возвращению на родину. Несколько обменов состоится в ближайшее время, уже составлены списки и имеются договоренности, написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В ближайшее время планируется ещё несколько обменов военнопленными с участием депутатского корпуса ГД РФ под руководством председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Большую работу в этом направлении проводит Министерство обороны России. Мы благодарны сотрудникам ведомства. Списки уже составлены и достигнуты все необходимые договорённости. Надеемся, что в скором времени пройдут обмены и парни смогут вернуться к своим семьям», — написал Кадыров.

Как отметил глава Чечни, днем ранее на родину вернулись 107 российских военных, освобожденных из нацистского плена. Активное участие в организации их возвращения оказал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев («Единая Россия»). Кадыров выразил «искренние слова признательности уважаемому председателю Госдумы Вячеславу Володину, дорогому брату Шамсаилу Саралиеву, каждому, кто принимал участие в процессе вызволения бойцов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров рассказал о спасении из плена чеченского бойца Киргиза Мусаханова. Активную роль в его освобождении также сыграл депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев.