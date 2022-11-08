Анкара, 8 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Известие о том, что Турция с ноября запретила пролеты российских самолетов с двойной регистрацией, спровоцировало широкий общественный резонанс. По мнению некоторых комментаторов, турки, тем самым подтвердили, что поддерживают антироссийские санкции. И поэтому возникает вопрос: зачем тогда через Турцию хотят газ качать?

Soumya S Das Антитеррор

«Козни на каждом шагу. Ну, а что, — бизнес, ничего личного!» — иронизирует Светлана Сычёва.

«Теперь придется летать через воздушное пространство Израиля в Египет. Израиль не запрещает», — рассуждает Владимир Орлов.

«Османец всегда был двуличным и подлым», — считает Михаил Гусев.

«Вот они, друзья и торговые НАДЕЖНЫЕ партнеры! Надо вместе с газовым, еще и нефтяной хаб сварганить!» — иронизирует Владимир.

«Мы ему газовый хаб. А он нам — очередной нож в спину», — соглашается Дмитрий Кузнецов.

«Не нож в спину, а просто политика», — заметил Юрий.

«Очень странные дела. Turkish Airlines заработали миллиарды с февраля на россиянах, по факту забрав большой кусок рынка дальнемагистральных рейсов. А тут запрет на пролет самолетов. Не по понятиям ведет себя братушка Эрдоган», — развивает тему Дмитрий Аксёнов.

«Правильно, в саму Турцию поток с ноября уменьшился. Турки никогда не были надёжными. Как все торгаши», — заметила Любовь Н.

«Восток — дело тонкое. Турция нам не союзник, они всегда вели двойную игру и делали только то, что им выгодно. Надеюсь, и мы будем поступать так же в дальнейшем», — поделилась мнением Елена Михайлова.

«Эрдоган лавирует меж двух огней, он не хочет лишится потока денег, что получает Турция при схемах параллельного импорта, но ему надо показать что он соблюдает санкции, чтобы самому под них не попасть», — рассуждает Денис Колосов.

«Таракан просит тапка!» — смеется Игорь Р.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что власти Турции с ноября 2022 года ввели запрет на пролёт для российских самолетов с двойной регистрацией через свое воздушное пространство, известило в РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских авиаперевозчиках.

В свою очередь, туроператоры отмечают, что продолжительность авиаперелетов в Египет из России возрастет на 20-30 минут. При этом на увеличение стоимости перелета это существенно не повлияло.

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