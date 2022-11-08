Вашингтон, 8 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах зафиксированы неполадки в работе китайской соцсети TikTok, следует из данных сервиса Downdetector.

TikTok

Так, 63% пользователей испытывают проблемы с подключением к серверу, 19% пожаловались на работу приложения, еще 18% сообщили, что не могут опубликовать файлы в соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, что соцсеть TikTok начнёт проверять аккаунты на принадлежность к государственным ведомствам, политикам и политическим партиям США, а также запретит видео, направленные на сбор средств для предвыборных кампаний.

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