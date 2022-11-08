Владивосток, 8 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Морпехи из 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота рассказали и ситуации в боях на территории Донецкой Народной Республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вооруженные силы России

В видеообращениях, опубликованных в телеграм-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко, бойцы опровергли слухи об уничтожении добровольческого отряда «Тигр», ведущего боевые действия в составе 155-й бригады.

«Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть», — сказал один из военнослужащих.

Другой сообщил, что отряд держит строй и старается минимизировать потери. Он призвал «не верить слухам».

Как сообщало ИА REGNUM, данные о высоких потерях 155-й бригады Тихоокеанского флота опровергло Министерство обороны РФ. В ведомстве проинформировали, что потери противника на угледарском направлении примерно в семь раз выше российских.