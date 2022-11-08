Новосибирск, 8 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Новосибирский добровольческий батальон «Вега» отправится в зону спецоперации в декабре. Об этом сообщил первый вице-спикер Законодательного собрания региона Андрей Панфёров.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«При непосредственном участии Российского военно-исторического общества идёт формирование именного добровольческого батальона «Вега», который в декабре убывает на территорию проведения специальной военной операции», — сказал Андрей Панфёров во время встречи с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко.

По словам Панфёрова, эмблема военно-исторического общества будет присутствовать в расположении батальона.

Отметим, что новосибирский депутат Андрей Панфёров представляет региональное отделение Российского военно-исторического общества. Николай Овсиенко приехал в Новосибирск на торжества, посвящённые открытию стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области формируется добровольческий батальон «Вега». По словам губернатора региона, «подразделение будет боевым, элитным». Инициатор создания подразделения — первый вице-спикер регионального зпарламента Андрей Панфёров.

Читайте также: Новосибирцы формируют добровольческий батальон для участия в спецоперации